الرياضة - 07:32 - سعر الفائدة.. موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - سعر الفائدة.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين، لمعرفة موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام، والذي تجتمع فيه لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض.

موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية

ويقدم موقع كلمتك للمتابعين والقراء موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام 2024، حسبما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، خلال التقرير التالي:

موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام

والجدير بالذكر أن البنك المركزي، حدد في بيان سابق صادر مطلع العام الجاري، موعد آخر اجتماع لجنة السياسات النقدية، وهو الاجتماع الثامن لبحث أسعار الفائدة، والذي من المُقرر أن يُعقد في يوم 26 ديسمبر 2024.

القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق للبنك المركزي

ويكون الهدف من عقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، هو تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، بهد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.