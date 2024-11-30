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زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

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زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

زد يحقق فوزه الأول بالدوري أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - الدوري المصري، فاز فريق زد على نظيره فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة زد وحرس الحدود 

سجل ثنائية زد كل من عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 17، ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 41.

وحقق زد الفوز الأول في الدوري هذا الموسم  على حساب الحدود وكان الفريق خاض 3 جولات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة ولم يتذوق طعم الانتصارات إلا اليوم أمام حرس الحدود.

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تشكيل زد أمام حرس الحدود 

في خط الدفاع: محمد أشرف – محمد إسماعيل – مصطفى العش – سامح إبراهيم.

في خط الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى عبد الرؤوف.

في خط الهجوم: شادي حسين.

تشكيل حرس الحدود أمام زد


في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كواسي إيسو

في خط الوسط: محمد مصطفى – محمد أشرف – إيزي إيميكا – فوزي الحناوي

في خط الهجوم: عمر فتحي – محمود أبو جودة – تريسور موفوسي

 

أدار لقاء زد وحرس الحدود تحكيميًا مصطفى عثمان حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: سيد نافع وحاتم علام مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، وائل فرحان حكمًا للفيديو، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

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ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

نظام الدوري الممتاز 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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