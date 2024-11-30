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الدوري الإنجليزي، بورنموث يفوز برباعية على وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، بورنموث يفوز برباعية على وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، بورنموث يفوز برباعية على وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - فاز فريق بورنموث علي نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي. 

وسجل رباعية بورنموث كل من: كلويفرت (ثلاثة أهداف) وكيركيز في الدقائق 3، 8،18،74. 

بينما سجل هدفي وولفرهامبتون اللاعب لارسن في الدقائق 5،69. 

 

تشكيل وولفرهامبتون 

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تشكيل بورنموث 

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ترتيب وولفرهامبتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق بورنموث المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18، بينما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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