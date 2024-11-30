بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يخسر من نوتنجهام بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره إيبسويتش تاون الذي يلعب في صفوفه المصري سام مرسي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف نوتنجهام فورست عن طريق كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

تشكيل نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون

تشكيل إيبسويتش تاون ضد نوتينجهام فورست

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي افتتاح الجولة 13 تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.