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الدوري المصري، هاتريك زلاكة يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت 4-1 - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، هاتريك زلاكة يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت 4-1 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، هاتريك زلاكة يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت 4-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - الدوري المصري، اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة مودرن سبورت وسيراميكا 

أحرز رباعية سيراميكا كليوباترا محمود زلاكة هاتريك الهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة والهدف الثالث والرابع في الدقيقة 56 و80

وأحرز اسلام عيسي الهدف الثاني في الدقيقة 54

فيما أحرز هدف مودرن سبورت جوزيف جوناثان بالدقيقة 61

 وفي الدقيقة 33 نجح أحمد عاطف من تسجيل هدف التعادل لفريق مودرن سبورت، لكن قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ترتيب سيراميكا مودرن سبورت بالدوري 

 وقفز فريق سيراميكا كليوباترا الي المركز الخامس فى ترتيب الدورى الممتاز  برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

فيما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثااث عشر فى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم خمسة.

تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والذي جاء كالتالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم,

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، إبراهيم اجاسا

هجوم: أحمد عاطف.

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت

 وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

نظام الدوري الممتاز

 ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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