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الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد طلائع الجيش - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد طلائع الجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - الدوري المصري، أعلن بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

ويبدأ فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم ـ عبد الله بكري ـ محمود شبانه ـ مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو ـ عبدالغني محمد ـ عمرو صالح ـ فان ديريك.

خط الهجوم: فادي فريد ـ مانويل أيبيه.

قائمة البدلاء

صبحي سليمان ـ  المغربي ـ محمود متولي ـ عمر الوحش ـ  ناصر ناصر ـ فيليب نسامينتو ـ بواتينج  ـ إسلام سمير ـ عمرو جمعة.

 

غيابات الاتحاد أمام طلائع الجيش

أحمد دعدور ـ أحمد أيمن - أحمد الشيمي ـ هشام عادل ـ كريم الديب ـ عبد الرحمن جبنة ـ هاني الطامي ـ أوليميكان ـ كريم يحيى.

فريق طلائع الجيش، كلمتك

تشكيل طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

- حراسة المرمى: محمد شعبان.

- خط الدفاع: أحمد متعب، فتح الله، خالد سطوحي، زولا.

- خط الوسط: فريد شوقي، عماد فتحي، حميد ماو.

- خط الهجوم: كريم طارق، جودوين شيكا، يسري وحيد.

يدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن زعيم الثغر التعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة السابقة، بينما تعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا.

 

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل، دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حصل عليها من فوز وتعادل وهزيمة، حيث سجل لاعبوه 3 أهداف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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