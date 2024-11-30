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الرياضة - 07:06 - متحدث «الوزراء»: نعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - متحدث «الوزراء»: نعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - متحدث «الوزراء»: نعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى جاهدة لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصري من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم والعمل على إزالة جميع العقبات التي قد تواجههم، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال تصريحاته الأخيرة قضية سعر الصرف المرن، مبينًا أن الدولة تعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف بمعدل زيادة أو نقصان لا يتجاوز 3 إلى 4%.

وشدد على أن الحكومة حريصة على الاستفادة من الدروس السابقة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في التعامل مع سعر الصرف في الماضي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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