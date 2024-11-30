الرياضة - 07:06 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن مساء تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - سعر الذهب الآن.. حافظ سعر الذهب الآن على استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، ولا زال سعر الذهب الآن عيار 21 ثابتًا منذ منتصف التعاملات، وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو 3680 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء، كما أن باقي الأعيرة لا زالت على مستقرة على أسعارها، بينما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2650.3 دولار.

وفي السطور التالية يعرض موقع كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب الآن في مصر.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 14 2453.25 جنيه 2443.25 جنيه سعر الذهب عيار 18 3154.25 جنيه 3141.5 جنيه سعر الذهب عيار 21 3680 جنيها 3665 جنيها سعر الذهب عيار 22 3855.25 جنيها 3839.5 جنيه سعر الذهب عيار 24 4205.75 جنيه 4188.5 جنيه

سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب الآن

ثبت سعر الجنيه الذهبفي مساء التعاملات عند مستوى 29440 جنيها للبيع، 29320 جنيها للشراء.

سعر الأونصة الذهبية

وصل سعر الأونصة الذهبية خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 2650.3 دولار للبيع، 2650.03 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل 4205.75 جنيه للبيع، 4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ظل سعر الذهبعيار 22 مستقرا في ختام التعاملات عند مستوى 3855.25 جنيه للبيع، 3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

داوم سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3680 جنيها للبيع، 3665 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر نحو 3154.25 جنيه للبيع، 3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية نحو 2453.25 جنيه للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 في مساء التعاملات عند مستوى 2102.75 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

ثبت سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية ليسجل 1577.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

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