كتائب شهداء الأقصى تفجر آلية إسرائيلية في رفح - أخبار كلمتك

كتائب شهداء الأقصى تفجر آلية إسرائيلية في رفح - أخبار كلمتك

غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتعادل مع الشباب 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتعادل مع الشباب 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة خاطفة لتحرير الحديدة وصنعاء - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة خاطفة لتحرير الحديدة وصنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد بالصور .. هكذا تبدو عدن وسط عملية احتشاد لهؤلاء - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد بالصور .. هكذا تبدو عدن وسط عملية احتشاد لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، عرض فيلم الأرض السوداء "كيميت" في عيد الأضحى 2025 - أخبار كلمتك

بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، عرض فيلم الأرض السوداء "كيميت" في عيد الأضحى 2025 - أخبار كلمتك

المفوضية الأوروبية ببروكسل تستضيف اجتماع فرعية لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

المفوضية الأوروبية ببروكسل تستضيف اجتماع فرعية لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

برينتفورد يضرب ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برينتفورد يضرب ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

برينتفورد يضرب ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق برينتفورد على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة برينتفورد وليستر سيتي

افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 20، فيما تعادل يوان ويسا لـ برينتفورد في الدقيقة 24، وسجل كيفن شادي هاتريك في الدقائق 28 و+45.

 

تشكيل برينتفورد أمام ليستر سيتي 

الصورة

تشكيل ليستر سيتي أمام برينتفورد 

تشكيل ليستر سيتي

 

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي نفس الجولة تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:17 - مائل للبرودة نهاراً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق