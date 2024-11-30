التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - أعلن فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما علي ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وحقق كل فريق الانتصار على الآخر خارج ملعبه في مباراتي الموسم الماضي، بعد فوز بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك بنتيجة عريضة استقرت على 4-0 في الدور الأول، ورد دورتموند الدين في لقاء الدور الثاني بالفوز في أليانز أرينا 2-0.



تشكيل بوروسيا دورتموند

تشكيل بايرن ميونخ

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