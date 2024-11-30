كتائب شهداء الأقصى تفجر آلية إسرائيلية في رفح - أخبار كلمتك

كتائب شهداء الأقصى تفجر آلية إسرائيلية في رفح - أخبار كلمتك

غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

الصورة الأولى من فيلم "الست" لـ منى زكى - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتعادل مع الشباب 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتعادل مع الشباب 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة خاطفة لتحرير الحديدة وصنعاء - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة خاطفة لتحرير الحديدة وصنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد بالصور .. هكذا تبدو عدن وسط عملية احتشاد لهؤلاء - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد بالصور .. هكذا تبدو عدن وسط عملية احتشاد لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدا من الأكاديمية الفرنسية سان سير كويتجدان - أخبار كلمتك

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، عرض فيلم الأرض السوداء "كيميت" في عيد الأضحى 2025 - أخبار كلمتك

بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، عرض فيلم الأرض السوداء "كيميت" في عيد الأضحى 2025 - أخبار كلمتك

المفوضية الأوروبية ببروكسل تستضيف اجتماع فرعية لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

المفوضية الأوروبية ببروكسل تستضيف اجتماع فرعية لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - أعلن فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما علي ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وحقق كل فريق الانتصار على الآخر خارج ملعبه في مباراتي الموسم الماضي، بعد فوز بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك بنتيجة عريضة استقرت على 4-0 في الدور الأول، ورد دورتموند الدين في لقاء الدور الثاني بالفوز في أليانز أرينا 2-0.


تشكيل بوروسيا دورتموند

eaaf3cbbe2.jpg

تشكيل بايرن ميونخ

f5447dd44f.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق