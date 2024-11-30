التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - أعلن مدربا فريقا الهلال والشباب عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

مشوار الهلال والشباب في الدوري السعودي هذا الموسم

وحقق فريق الهلال الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة أمام النصر، وخسر مثلها أمام الخليج بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

ويبحث الزعيم عن استعادة توازنه بعد الخسارة أمام الخليج 3-2 في الدوري السعودي، ثم التعادل مع السد القطري 1-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعيد الهلال نجمه البرازيلي مالكوم الذي غاب عن مواجهة السد القطري، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقبلها أمام الخليج ضمن دوري روشن السعودي لمغادرته إلى البرازيل برفقة أسرته بسبب ظروف ابنه الصحية.

بينما يحضر الشباب في المركز الرابع برصيد 22 نقطة قبل بدء منافسات هذه الجولة، حيث يعيش لحظات مثالية تحت قيادة مدربه البرتغالي كلمتكر بيريرا.

ويعانى الشباب من غيابات مؤثرة تمثلت في المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبلجيكي كاراسكو إلا أن عودتهما المتوقعة أمام الهلال ستمثل مصدر قوة لليوث.

تشكيل الهلال ضد الشباب

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: محمد كنو، ميلينكوفيتش سافيتش، محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش.

تشكيل الشباب أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: نواف الجليميش، نادر الشراري، روبرت رينان، ويسلي هوديت.

خط الوسط: مصعب الجوير، جيانكو بونافينتورا، محمد الثاني.

خط الهجوم: عبد الرازق حمدالله، دانيال بودينس، كريستيان جوانكا.

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