المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - اختتم فريق المصري البورسعيدي معسكره المغلق بالقاهرة مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض المصري المران الأساسي على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته أمام بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ترتيب بيراميدز والمصري بالدوري

ويحتل فريقا بيراميدز والمصري المركزين الثاني والثالث علي الترتيب بنفس الرصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف لصالح بيراميدز.

مباراة المصري وإنيمبا

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا علي فريق إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة المصري وإنيمبا

وأحرز هدفي النادي المصري محمود حمادة في الدقيقة 5 و75.

وجاء هدف المصري الأول من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

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