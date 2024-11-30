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فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - فاز فريق فولفسبورج بخمسة أهداف مقابل هدف على حساب منافسة لايبزيج في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

وسجل خماسية فريق فولفسبورج كل من محمد الأمين عمورة (هدفين) وتياجو توماس وماهيلي وكيفين بيرنس في الدقائق، 4 و5 و16 و64 و1+ 90. 

بينما سجل هدف لايبزيج اللاعب اوبران في الدقيقة 82. 

تشكيل فولفسبورج 

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تشكيل لايبزيج 

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ترتيب فولفسبورج ولايبزيج في الدوري الألماني 

وبتلك النتيجة يحتل فريق فولفسبورج المركز السابع في الدوري الالماني برصيد 18 نقطة، فيما ياتي لايبزيج لي المركز الرابع برصيد 21.  

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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