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الرياضة - 06:33 - بـ10 محافظات.. التخصصات والشروط لشغل 4 آلاف وظيفة في 53 شركة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:33 - بـ10 محافظات.. التخصصات والشروط لشغل 4 آلاف وظيفة في 53 شركة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:33 - بـ10 محافظات.. التخصصات والشروط لشغل 4 آلاف وظيفة في 53 شركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن 4599 فرصة عمل جديدة منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» في 10 المحافظات داخل 53 شركة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، التفاصيل الكاملة عن فرص العمل للشاب، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد التقديم على الوظائف الشاغرة

من المقرر أن يبدأ التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة العمل خلال شهر ديسمبر 2024.

مكان التقديم على الوظائف الشاغرة

بتم التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة العمل من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».

المحافظات التي توفر فرص العمل

تتوفر الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل في 10 محافظات، هي: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا، وجنوب سيناء، وأسوان، والغربية».

التخصصات التي تتطلبها الوظائف

تتطلب الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة العمل في التخصصات التالية: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدي جارد - إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، واخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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