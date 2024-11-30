منتخب مصر 2007 يبدأ معسكره المفتوح بمشاركة 32 لاعبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - انطلق اليوم السبت المعسكر المفتوح لـ منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

32 لاعبا في معسكر منتخب 97

شارك في المران 32 لاعبا هم، يوسف البشير وتامر زينهم ومروان ناصر واياد تامر في حراسة المرمى، وخالد السيد وأدهم أحمد وعبد الله بدير وأحمد متولى وأحمد رأفت واياد مدحت ومحمد معوض وماهر خالد وخالد أحمد أبو سليم وعمرو خالد وعمر ثروت ومحمد رأفت ومحمود فيصل وزياد أحمد فتحى ومحمد عاطف وزيدان ناجح وإبراهيم عبد الفتاح ومحمود صلاح وخالد حاتم وحسام عاشور وعمر العزب وياسين عاطف ويوسف صابر ومصطفى غلوش وأدهم كريم ومحمد سمير ومحمود حسن ومصطفى رضا.

معسكر إختبار الوجوه الجديدة

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مصر 2007 أقام معسكرا مفتوحا في الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر الجارى، أي قبل انطلاق المعسكر الحالي شهد استدعاء عدد كبير من اللاعبين الجديد لمنحهم الفرصة ومتابعتهم عن قرب ضمن خطة الجهاز الفني لمتابعة جميع اللاعبين.

الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 97

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

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