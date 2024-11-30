الرياضة - 06:17 - الرئيس السيسي: تعزيز التعاون المشترك مع الجابون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة والنقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه تم الاتفاق على تعزيز الدعم المصري للجابون في القطاع الصحي، إضافة إلى إتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصرى فى السوق الجابونية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة مع نظيره الجابوني: أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل، وفى بناء قدرات الكوادر الجابونية.