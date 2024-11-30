سعيد صلاح رئيسا لاتحاد المصارعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - المصارعة، حسم سعيد صلاح مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد المصارعة، المقامة حاليا بمقر مبنى الاتحادات لانتخاب مجلس إدارة جديد.

قائمة المرشحين في انتخابات المصارعة

وشهدت انتخابات اتحاد المصارعة منافسة قوية على جميع المقاعد، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: هاني علام - سعيد صلاح.

نائب الرئيس: يحيى زكريا - محمد محمود - محمود المتبولي

أمين الصندوق: أحمد راشد - أحمد عمارة - نبيل الشوربجي - محمود آدم.

السكرتير العام: محمود السيد - هشام عبد القادر - إبراهيم مصطفى

العضوية: شريف محمد عقل - وائل أحمد الشيمي - مصطفى محمد عماشة - السيد جمعة عبد العال - أحمد شوقي عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - إسلام أحمد عبد المنعم - عبد الرحمن محمد رفاعي - نرمين رفيق - أمير محمد الغتمي - أحمد حسن - محمد عبد الحميد - محمد السيد - محمود سمير عكاشة - أشرف حافظ.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة 22 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت.

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