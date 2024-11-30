أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يتعادل مع نوتنجهام سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يتعادل مع نوتنجهام سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يتعادل مع نوتنجهام سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - تعادل فريق نوتنجهام فورست مع نظيره إيبسويتش تاون الذي يلعب في صفوفه المصري سام مرسي، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون 

الصورة

تشكيل إيبسويتش تاون ضد نوتينجهام فورست 

الصورة

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي افتتاح الجولة 13 تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق