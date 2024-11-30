الرياضة - 05:58 - موعد استئناف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي.. وتفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي وقف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 بصورة مؤقتة، بداية من اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، تزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد عودة بيع كراسات الشروط وعن باقي تفاصيل التقديم، بالإضافة إلى آخر موعد لبيع كراسات الشروط.

موعد استئناف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيع كراسات الشروط سيستأنف يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وسيظل مستمرا حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وعلى المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بين ( 415- 530 ألف جنيه).

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بين ( 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه).

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر ( 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه).

ما قيمة مبلغ الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي؟

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مبلغ جدية الحجز يبلغ نحو 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات.

أما المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة فتبلغ قيمة مبلغ الحجز نحو 30 ألف جنيه.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الإسكان أن المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تتمثّل في الآتي: «صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، إيصال مرافق، صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها، شهادة دخل، قيد عائلي مميكن، قسيمة زواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد، صورة شهادات ميلاد الأبناء، صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، صورة من إيصال سداد كراسة الشروط، الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل، استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

- العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

- مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

وتتواجد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي الدخل في: «أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية، العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية، المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية، أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية، مدينة السادات 2400 وحدة سكنية، أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية، سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية، قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية، غرب قنا 1200 وحدة سكنية، طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وبالنسبة لـ أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل فإنها تتواجد في: الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية، الشرقية 335 وحدة سكنية، المنوفية 3045 وحدة سكنية، الأقصر 2610 وحدة سكنية، أسوان 665 وحدة سكنية، الفيوم 3495 وحدة سكنية، الإسماعيلية 250 وحدة سكنية، البحيرة 1320 وحدة سكنية، مطروح 400 وحدة سكنية، شمال سيناء 595 وحدة سكنية، جنوب سيناء 250 وحدة سكنية، بني سويف 825 وحدة سكنية، المنيا 777 وحدة سكنية، سوهاج 851 وحدة سكنية، قنا 2955 وحدة سكنية، أسيوط 3130 وحدة سكنية.