الرياضة - 05:58 - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. يبحث عشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر، عن موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر.

الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، مباراة البنك الأهلي، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، يدخل فريق البنك الأهلي، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، حيث سقط في مباراتين، وتعادل في آخرى، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المحترفة، مساء غد الأحد، الموافق 1 من شهر ديسمبر، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.