أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

أميرة فراج: الغناء هو عشقي الأول والحياة ليست تحديا دائمًا - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:58 - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:58 - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. يبحث عشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر، عن موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر.

الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، مباراة البنك الأهلي، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز هذا الموسم، بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، قبل الفوز مجددًا على زد بهدف طاهر محمد طاهر، ولكن سقط الأحمر في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

الأهلي والاتحاد

على الجانب الآخر، يدخل فريق البنك الأهلي، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، حيث سقط في مباراتين، وتعادل في آخرى، وفشل رجال طارق مصطفى في تحقيق الفوز حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المحترفة، مساء غد الأحد، الموافق 1 من شهر ديسمبر، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

فريق الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:10 - سماع دوى انفجارات قوية غرب مدينة حمص قرب الحدود اللبنانية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق