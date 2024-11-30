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الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - الدوري السعودي، تقدم فريق اتحاد جدة على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

 

مباراه الاتحاد والاتفاق 

أحرز هدف الاتحاد النجم الفرنسي كانتي في الدقيقة 32.

 

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق 

وأعلن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل العميد استعدادًا لمواجهة مضيفه الإتفاق

وتواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، ضمن تشكيل فريقه الأساسي عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، التي أقيمت يوم 31 أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمي: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش ودانيلو بيريرا وماريو ميتاي ومهند الشنقيطي.


خط الوسط: نجولو كانتي وفابينهو وحسام عوار وعبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: كريم بنزيما وستيفن بيرجوين

 

ترتيب الاتحاد والاتفاق بالدوري السعودي 

يحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 10 مواجهات ولم يتعرض سوى لخسارة وحيدة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، بينما تراجع فريق الإتفاق إلى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة فقط من 11 مباراة خاضها حتى الآن

الاتحاد ضد الاتفاق 

ويبحث فريق اتحاد جدة عن مواصلة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا مهما أمام ضيفه الفتح بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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