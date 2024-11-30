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الرياضة - 05:26 - «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:26 - «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - طقس الغد.. يتزايد البحث عن حالة الطقس من قبل المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع برودة الجو والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا.

الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024، ستسودها البرودة في وقت الليل وفي الصباح الباكر، وسيميل الطقس للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا

وبالنسبة للظواهر الجوية في الطقس غدا الأحد، فيتوقع أن تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحا بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.

الطقس غدا

درجات الحرارة العظمى والصغرى

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد 1 ديسمبر 2024
المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 22 13
مطروح 22 14
سوهاج 23 8
قنا 25 9
أسوان 25 11
الطقس غدا

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الإثنين 2 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الاثنين 1 ديسمبر 2024
المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 12
السواحل الشمالية 21 12
شمال الصعيد 23 7
جنوب الصعيد 25 11

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء 1 ديسمبر 2024
المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 20 14
شمال الصعيد 23 8
جنوب الصعيد 24 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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