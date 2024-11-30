الرياضة - 05:26 - «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - طقس الغد.. يتزايد البحث عن حالة الطقس من قبل المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع برودة الجو والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا.

الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024، ستسودها البرودة في وقت الليل وفي الصباح الباكر، وسيميل الطقس للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية في الطقس غدا الأحد، فيتوقع أن تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحا بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 22 13 مطروح 22 14 سوهاج 23 8 قنا 25 9 أسوان 25 11

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الإثنين 2 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الاثنين 1 ديسمبر 2024 المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 12 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 23 7 جنوب الصعيد 25 11

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء 1 ديسمبر 2024 المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية 20 14 شمال الصعيد 23 8 جنوب الصعيد 24 11