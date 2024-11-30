برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ولاس بالماس

افتتح التسجيل لـ لاس بالماس اللاعب ساندرو راميريز في الدقيقة 48 فيما تعادل لبرشلونة اللاعب رافينيا في الدقيقة 60، قبل أن يعود لاس بالماس ويتقدم مجددا بالهدف الثاني عن طريق فابيو سيلفا في الدقيقة 66.

تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس

وضم تشكيل برشلونة كل من:

"إيناكي بينيا - جول كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - جافي - بيدري - توري - فرمين لوبيز - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي".

تشكيل لاس بالماس أمام برشلونة

"سيليسن - ميكا مارمول - أليكس سواريز - مونوز - كامبانا - موليرو - ماكينا - فيتي - ساندرو - كيران - فابيو سيلفا".

بهذه النتيجة يواصل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الإسباني بـ34 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة الذي لعب مباراتين أقل، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الـ14 بـ15 نقطة.

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