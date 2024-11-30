الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3680 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء مسجلًا ارتفاع بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 42

بلغ سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم في مصر نحو 4205.75 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وارتفع سعر الذهب عيار 22 داخل سوق الصاغة الآن عند 3855.25 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في وصل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل أسواق الصاغة إلى 3680 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 في أسواق الصاغة الآن نحو 3154.25 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نهاية تعاملات اليوم في مصر نحو 2453.25 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2102.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال نهاية تعاملات اليوم في مصر نحو 1577.25جنيه للبيع، و1570.75 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 29440 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم في مصر إلى 2650.3 دولارا للبيع، و2650.03 دولارا للشراء

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4188.5 جنيه عيار 22 3855.25 جنيها 3839.5 جنيه عيار 21 3680 جنيها 3665 جنيها عيار 18 3154.25 جنيه 3141.5 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2443.25 جنيه عيار 12 2102.75 جنيه 2094.25 جنيه عيار 9 1577.25 جنيه 1570.75 جنيه