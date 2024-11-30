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الرياضة - 04:37 - «حماس» تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:37 - «حماس» تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:37 - «حماس» تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - طالبت المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم السبت، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًا شمال غزة تؤدي إلى تبخر الجثث، وذلك في نبأ نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وبدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ «حماس»، أنها استهدفت دبابة من طراز «ميركافا» تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة الياسين 105، وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخلها تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة (RPG) بمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات.

وأكد سامي أبو زهري، قيادي بـ «حماس»، الأحد 24 نوفمبر 2024، أن حماس تجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والدول الصديقة من أجل تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفاد «أبو زهري» في مؤتمر صحفي: «حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية تتزامن مع الموقف العربي والإسلامي الذي يتسم بالضعف و الخذلان»، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتوهم أنه قادر على تحقيق أهدافه لكن أرض غزة كانت وستبقى أرضا فلسطينية وستظل كذلك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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