الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - الدوري المصري، أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم,

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، إبراهيم اجاسا

هجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، محمود شعبان، محمود رزق، أحمد كباكا، ايبا.

مباراة مودرن سبورت وسيراميكا

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد هاني - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - چون ايبوكا

مباراة سيراميكا مودرن سبورت

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بحثا عن الفوز بعدما تعادل سيراميكا أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، كما تعادل مودرن سبورت مع زد بالجولة ذاتها.

ترتيب سيراميكا مودرن سبورت بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى عشر فى ترتيب الدورى الممتاز برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثانى عشر فى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات ولم يعرف الفوز أو الهزيمة، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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