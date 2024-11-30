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الرياضة - 04:21 - لمدة أسبوع.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:21 - لمدة أسبوع.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - لمدة أسبوع.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري «القوس الغربي» المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق صفط اللبن، والمريوطية، وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

ويتم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق صفط اللبن، والمريوطية، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينا لوصلة حازم حسن «وصلة الكابلات» في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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