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الرياضة - 04:05 - قبل إطلاقها.. ما هي الهواتف التي تقبل شريحة eSIM الجديدة؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:05 - قبل إطلاقها.. ما هي الهواتف التي تقبل شريحة eSIM الجديدة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:05 - قبل إطلاقها.. ما هي الهواتف التي تقبل شريحة eSIM الجديدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - تستعد الشركة المصرية للاتصالات، لإطلاق الشريحة المدمجة eSIM التي تعد بديلا مثاليًا للشريحة التقليدية، فهي ستعمل على تعزيز وتسهيل التواصل بين جميع المستخدمين.

وبعد هذه الضجة التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن شريحة eSIM الجديدة، اتجه الكثير من المواطنين للتساؤل عن إمكانية تشغيلها على هواتفهم.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المعلومات عن شريحة eSIM الجديدة، بالإضافة إلى أنواع الهواتف التي تقبل تشغيل الشريحة.

الشريحة المدمجة eSIM

شريحة eSIM الجديدة

تعمل شريحة eSIM الجديدة على تسهيل علية التواصل بين جميع المستخدمين، حيث يمكن للعميل التنقل بين جميع الشبكات، نظرًا لأنها تختلف بشكل كلي عن الشريحة المعتاد عليها، فهي تأتي مدمجة في الهاتف المحمول نفسه، دون الحاجة إلى إدخالها.

وتتيح الشريحة تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد.

الهواتف التي لا تقبل eSIM

هناك العديد من الهواتف المحمولة التي لا تقبل شريحة eSIM الجديدة بدايةً من سامسونج وصولًا إلى هونر، وأخيرًا هواتف هواوي وأوبو، حيث تفاجأ العديد بوجود حوالي 555 هاتفا محمولا لا يقبل شريحة eSIM الجديدة، بالإضافة إلى وجود 38 هاتف آيفون لا يقبل هذه الشريحة.

شريحة المحمول eSim

بعض هواتف آيفون التي لا تقبل شريحة eSIM

- آيفون 12.

- آبفون 11 برو.

- آيفون 8 بلس.

هواتف سامسونج التي لا تدعم شريحة eSIM

- Samsung Galaxy S5.

- Samsung Galaxy J3.

- Samsung Galaxy S6.

هواتف هواوي التي لا تعزز شريحة eSIM

- Huawei nova 11i.

- Huawei Nova 9.

- Huawei Y9a.

سلسلة هواتف هونر التي تقبل شريحة eSIM

- Honor 50.

- Honor X8.

- Honor 90.

- Honor Magic5 Pro.

- Honor Magic4 Pro.

سلسلة هواتف فيفو التي تقبل شريحة eSIM

- X90 Pro.

- X100 Pro.

- V29 Lite 5G.

- V40 SE 5G.

- V40 Lite.

هواتف سامسونج التي تقبل شريحة eSIM

- Samsung Galaxy S24 Ultra.

- Samsung Galaxy S24+.

- Samsung Galaxy S24.

- Samsung Galaxy S23 FE.

- Samsung Galaxy S23 Ultra.

- Samsung Galaxy S23+.

- Samsung Galaxy S23.

- Samsung Galaxy S22 Ultra.

شريحة إي سيم esim

هواتف هواوي التي تقبل شريحة eSIM

- Huawei Mate 40 Pro.

- Huawei P40 Pro.

- Huawei P40.

هواتف أوبو التي تقبل شريحة eSIM

- Oppo Find X3 Pro.

- Oppo Find N2 Flip.

- Oppo Reno 5A.

- Oppo Reno 6 Pro 5G.

- Oppo Reno 9A.

شريحة المحمول eSim

هواتف آيفون التي تقبل شريحة eSIM

- iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 16 Plus.

- iPhone 16 Pro.

- iPhone 16.

- iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 15 Pro.

- iPhone 15.

- iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 14 Plus.

هواتف نوكيا التي تقبل شريحة eSIM

- Nokia G60 5G.

- Nokia X30.

- Nokia XR21.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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