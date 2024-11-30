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مجدي اللوزي رئيسا لاتحاد الملاكمة - أخبار كلمتك

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مجدي اللوزي رئيسا لاتحاد الملاكمة - أخبار كلمتك

مجدي اللوزي رئيسا لاتحاد الملاكمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - الملاكمة، حسم مجدي اللوزي مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الملاكمة، المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الملاكمة

وشهدت انتخابات اتحاد الملاكمة منافسة قوية على جميع المناصب، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: عبد العزيز غنيم - مجدي اللوزي

نائب الرئيس: أحمد فاروق - محمد توما

أمين الصندوق: أحمد مصطفى - محمد حسن

العضوية: وحيد مدني - نبيل عسكر - عماد بليدي - نحيب عيسوي - رفعت عبد السلام - أشرف فتحي - ماجدة إسماعيل - محمود خليفة - إيهاب عبد الباسط - سيد عثمان - علي الشراكي - أشرف سمك.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة 25 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الملاكمة طبقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء، يتم انتخابهم اليوم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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