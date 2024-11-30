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الرياضة - 03:17 - رئيس الجابون عن العاصمة الإدارية: «أتمنى أن تكون في دولتنا مثل هذه الإنجازات» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:17 - رئيس الجابون عن العاصمة الإدارية: «أتمنى أن تكون في دولتنا مثل هذه الإنجازات» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:17 - رئيس الجابون عن العاصمة الإدارية: «أتمنى أن تكون في دولتنا مثل هذه الإنجازات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ووجه الرئيس الجابوني الشكر للرئيس السيسي وللشعب المصري على الدعم والمحبة الذي قوبل بها والوفد المرافق له.

وقال الرئيس الجابوني، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى اليوم، إنه استمتع بزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية فى مصر، مهنئًا الرئيس السيسي على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قائلًا: «أتمنى أن تكون فى دولتنا مثل هذه الإنجازات».

ودعا الرئيس الجابوني الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في الجابون فى كافة المجالات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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