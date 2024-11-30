الرياضة - 03:17 - مصطفى بكري: موقف مصر ثابت تجاه سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - أكد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع»، أن بيان الخارجية المصرية الذي أكد دعم مصر للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، هو موقف قومي يتوخى المصلحة السورية.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية شدد خلال الاتصال الهاتفي، مع وزير خارجية سوريا، علي أهمية دور سوريا في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

وتابع، أن هذا الموقف يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الدولة السورية، ومصر دائمًا تضع قضية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتها.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أجرى اتصالاً هاتفيًّا، مع نظيره السوري بسام صباغ، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في شمال سوريا، خاصة في إدلب وحلب.

وأكد وزير الخارجية لنظيره السوري، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام -التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية- في مناطق حلب وإدلب، بعد أن ركزتِ الجماعة الجهادية في هجومها على السيطرة الاستراتيجية على الطرق الرئيسية والبنية التحتية العسكرية المهمة في المنطقة.