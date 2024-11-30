الرياضة - 03:17 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - سعر الذهب الآن في مصر.. لازال سعر الذهب الآن في مصر صامدا في أسواق الصاغة، فلم يسجل أي تغيرات تذكر مدار على الساعات القليلة الماضية، فاستقر عند مستوى 3675 جنيه لعيار 21.

سعر الذهب الآن في مصر

ويستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، التحديث اللحظي لـ سعر الذهب الآن في مصر، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيه 4188.5جنيه عيار 22 3850 جنيه 3839.5جنيه عيار 21 3675 جنيه 3665 جنيه عيار 18 3150 جنيه 3141.5جنيه عيار 14 2450 جنيه 2443.25جنيه عيار 12 2100 جنيه 2094.25جنيه

سعر الذهب الآن في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر مصر نحو 4200 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما حقق سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نطاقا سعريا نحو 3850 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل الآن في السوق المحلي نطاقا سعريا نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما استقر سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر عند مستوى 3150 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2450 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل مستوى سعريا نحو 2100 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1575 جنيه للبيع، و1570.75 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى 29400 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2650.3 دولارا للبيع، و2650.03 دولارا للشراء.