تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - يستضيف فريق برشلونة اليوم السبت نظيره لاس بالماس علي أرضية ملعب “مونتجويك” ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأسباني الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، لامين يامال، أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما فشل في الانتصار في آخر مباراتين، حيث خسر أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد، ثم تعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لمثليهما.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس



تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس



تذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، في حين أن لاس بالماس يمتلك 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وأعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف لاعبه لامين يامال من المشاركة في مباراة لاس بالماس في الدوري الاسباني بعد تعافيه من إصابته.

وقال فليك مُدرب برشلونة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: لامين يامال جاهز للعب، على الرغم من أننا لم نقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سيكون على مقاعد البدلاء.

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو 2-2 في آخر مبارياته بالدوري الإسباني، وسجل لبرشلونة في مباراة سيلتا فيجو الماضية كل من: رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 34 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ11.

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