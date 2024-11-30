الدوري المصري، زد يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، نظيره فريق حرس الحدود، اليوم السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد حرس الحدود

ومن المقرر أن تقام زد ضد حرس الحدود على ملعب استاد السلام، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى زد إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري هذا الموسم بعدما خاض الفريق 3 جولات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة ولم يتذوق طعم الانتصارات.

على الجانب الآخر، يأمل حرس الحدود في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تحسن من وضعه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل زد المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطة.

يدير لقاء زد وحرس الحدود تحكيميًا مصطفى عثمان حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: سيد نافع وحاتم علام مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، وائل فرحان حكمًا للفيديو، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وشهدت مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الآن الخروج بنتيجة سلبية بدون أهداف في عدد 8 مباريات ونتيجة إيجابية 1-1 ثلاث مرات، بعد مرور الجولة الثالثة لتصل عدد المباريات التي خرجت بتحقيق فائز عدد 16 لقاء من أصل 27 مباراة.



وشهدت الجولة الأولى انتهاء ثلاث مباريات بالتعادل السلبي، ونفس الأمر بالجولة الثالثة، بينما خرجت نتيجة مباراتين بدون أهداف بالجولة الثانية.



وجاءت المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري سلبيا حتى الآن كالتالي:

الجونة ضد زد (الجولة الأولى)

مودرن سبورت ضد إنبي (الجولة الأولى)

الإسماعيلي ضد غزل المحلة (الجولة الأولى)

المصري ضد الجونة (الجولة الثانية)

البنك الأهلي ضد فاركو (الجولة الثانية)

طلائع الجيش ضد سموحة (الجولة الثالثة)

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا (الجولة الثالثة)

مودرن سبورت ضد زد (الجولة الثالثة)

فيما تحققت نتيجة التعادل الإيجابي ثلاث مرات بنتيجة واحدة 1-1 بواقع مباراة في كل جولة كالتالي:

بيراميدز ضد بتروجت (الجولة الأولى)

بتروجت ضد مودرن سبورت (الجولة الثانية)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري (الجولة الثالثة)

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