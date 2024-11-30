الرياضة - 10:02 - مصطفى بكري: العدو الصهيوني يستعد للتدخل بقوة في سوريا عبر دعم الإرهابيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - أكد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة كلمتك، أن العدو الصهيوني يستعد خلال الساعات المقبلة للتدخل في سوريا بكل قوة، وذلك عبر دعم الإرهابيين الذين يسميهم بالمعارضة بكل أنواع الدعم.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على «إكس»: ليعلم الجميع أن الخونة الإرهابيين الداعشيين سينصبون المشانق في الشوارع باسم الديمقراطية، وسيقتلون الشيعة باسم السنة، وسينشرون إرهابهم ويتدخلون في شئون الأردن والعراق وغيرهما باسم تحرير القدس، مع أننا لم نسمع لها صوتا والشعب الفلسطيني يذبح من الوريد إلي الوريد.

وتابع: نحن أمام مؤامرة كبرى لن تقف عند حدود الدولة السورية، والخيار الوحيد هو الصمود والمواجهة ودحر الحثالة الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم.