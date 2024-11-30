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موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام البنك الأهلي غدا الأحد. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد. 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة  البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان  الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي غدا الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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