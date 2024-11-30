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قبل لقاء نهائي كوبا ليبرتادوريس الليلة، تاريخ مواجهات أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو - أخبار كلمتك

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قبل لقاء نهائي كوبا ليبرتادوريس الليلة، تاريخ مواجهات أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو - أخبار كلمتك

قبل لقاء نهائي كوبا ليبرتادوريس الليلة، تاريخ مواجهات أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً -  نهائي كأس ليبرتادوريس، يحتضن ملعب "المونيمونتال" في بوينس آيرس، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني مساء اليوم السبت مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس 2024 بين أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو البرازيليين.
 

وتعد كفة بوتافوجو هي الأرجح أمام أتليتكو مينيرو في تاريخ مواجهات الفريقين قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس اليوم.

 

تاريخ مواجهات بوتافوجو ضد أتليتكو مينيرو قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس


وقبل مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 اليوم السبت، خاض بوتافوجو البرازيلي 56 مباراة أمام مواطنه أتلتيكو مينيرو، حقق منها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 18 مباراة، وأحرز لاعبوه 90 هدفا، فيما استقبلت شباكه بـ 76 هدفا.

 

موعد مباراة أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو


تنطلق مباراة أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو اليوم في نهائي كأس ليبرتادوريس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مينيرو ضد بوتافوجو 


تذاع مباراة أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو اليوم في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر قناة beIN Sports HD 4.

وينتقل الفائز من نهائي ليبرتادوريس للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وتحديدًا مواجهة باتشوكا يوم 11 ديسمبر الجاري، في مباراة تسمى بديربي الأمريكيتين.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر، على أن يلتقي المتأهل من ذلك اللقاء مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 من الشهر نفسه.

وصعد فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.

وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

منافس الأهلي في قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في  دور قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على استاد لوسيل في قطر أيضًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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