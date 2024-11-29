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شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

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شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:48 مساءً - رد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على الإعلامية أسما إبراهيم بشأن إمكانية انتقال نجله مصطفى إلى نادي الزمالك.

 

وقال شوبير خلال استضافته لبرنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس "طبعًا مع احترامي للزمالك لكن أفضل اعتزاله على انتقاله إلى الزمالك وأنه يفضل أن يحترف خارج مصر حال استغنى عنه الأهلي".

 

مصطفى شوبير وانتقاله للزمالك

وتابع: "مصطفى شوبير تم اختباره في مواقف وأزمات صعبة جدًّا وخرج منها بنجاح وتعرض لضغوط كبيرة جدًّا بسببي ودفع فاتورة محاربتي من كثيرين لكنه استطاع الخروج والتغلب عليها بفضل تربيته التي ترجع لوالدته وفعلًا عرفت تربي".

وحول عدم استضافته لنجله في برامجه قال: "اتوسطي لي مش عايز يربط نفسه بي إعلاميًّا بس أنا بعذره".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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