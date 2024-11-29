شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:48 مساءً - رد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على الإعلامية أسما إبراهيم بشأن إمكانية انتقال نجله مصطفى إلى نادي الزمالك.

وقال شوبير خلال استضافته لبرنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس "طبعًا مع احترامي للزمالك لكن أفضل اعتزاله على انتقاله إلى الزمالك وأنه يفضل أن يحترف خارج مصر حال استغنى عنه الأهلي".

مصطفى شوبير وانتقاله للزمالك

وتابع: "مصطفى شوبير تم اختباره في مواقف وأزمات صعبة جدًّا وخرج منها بنجاح وتعرض لضغوط كبيرة جدًّا بسببي ودفع فاتورة محاربتي من كثيرين لكنه استطاع الخروج والتغلب عليها بفضل تربيته التي ترجع لوالدته وفعلًا عرفت تربي".

وحول عدم استضافته لنجله في برامجه قال: "اتوسطي لي مش عايز يربط نفسه بي إعلاميًّا بس أنا بعذره".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.