الرياضة - 11:45 - وصول تعزيزات الجيش السوري إلى مدينة حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:45 مساءً - وصلت منذ قليل تعزيزات من الجيش السوري إلى مدينة حلب، ثانية كبرى المدن في سوريا، وفقا للوكالة الفرنسية. للتصدي لفصائل مسلحة إرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على بعض النقاط في ريفي إدلب وحلب، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الجيش السوري أن قواته تواصل التصدي لهجوم كبير للجماعات الإرهابية المسلحة على جبهات ريفي حلب وإدلب

وكانت دخلت فصائل مسلحة، بينها جبهة النصرة، المصنفة إرهابية، أجزاءً غرب مدينة حلب في شمال سوريا، وتقدمت على نحو كبير وسريع بعد قصفها في سياق هجوم بدأته قبل يومين على القوات الحكومية هو من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

وبددت المعارك التي باغتت القوات الحكومية السورية، وروسيا وإيران الداعمتين لها، هدوءاً سيطر منذ عام 2020 على الشمال الغربي السوري، بموجب تهدئة روسية - تركية.

الجماعات المسلحة في سوريا تعلن سيطرتها على حلب

وفي الجانب الآخر، أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، اليوم الجمعة، سيطرتها على أحياء الشعار والفردوس وباب النيرب والميسر وسط وشرقي وجنوبي حلب، مؤكدة أنها تقدمت على نحو كبير وسريع بعد قصفها في سياق هجوم بدأته قبل يومين على القوات الحكومية هو من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

ومنذ قليل أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا حظر التجوال في مدينة حلب بدءا من الساعة 11:30 مساء الجمعة وحتى الثامنة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

القوات الروسية تتدخل لإسناد الجيش السوري

من جانبه، قال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، أوليج إجناتسيك، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا «CRPS»، إن القوات الروسية تواصل تنفيذ العملية لصد الهجمات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية.

وأضاف إجناتسيك: «سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة تصاعدا مستمرا في الوضع في الجمهورية العربية السورية نتيجة لهجوم مشترك شنته جماعة جبهة النصرة الإرهابية ومجموعات معارضة مسلحة متطرفة أخرى على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب وإدلب».

وأكد أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التي تقدم الدعم لسوريا، تنفذ ضربات صاروخية وقصفا على المعدات والقوى البشرية، ومراكز القيادة، والمستودعات، ومواقع المدفعية التابعة للمسلحين. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير ما لا يقل عن 200 إرهابي، وتستمر العملية لصد العدوان.

وبالنسبة لحصيلة الشهداء الأبرياء الناتجة عن هجمات الجماعات المسلحة، أكد مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 27 مدنياً، بينهم 8 أطفال، لقوا حتفهم في قتال بشمال غربي سوريا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، في إحدى أسوأ موجات العنف منذ أعوام بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في سوريا.