شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك - أخبار كلمتك

رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي الإنجليزي - أخبار كلمتك

رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي الإنجليزي - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يرفع برقية تهنئة للقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الجلاء الـ57 - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يرفع برقية تهنئة للقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الجلاء الـ57 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:45 - وصول تعزيزات الجيش السوري إلى مدينة حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:45 - وصول تعزيزات الجيش السوري إلى مدينة حلب - أخبار كلمتك

حصاد وحدة "لم الشمل" بمركز الأزهر للفتوى بعد تتويجها بجائزة التميز الحكومي العربي - أخبار كلمتك

حصاد وحدة "لم الشمل" بمركز الأزهر للفتوى بعد تتويجها بجائزة التميز الحكومي العربي - أخبار كلمتك

شاهد، شيرين عبد الوهاب تحتفل بطريقتها الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

شاهد، شيرين عبد الوهاب تحتفل بطريقتها الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

تعرف على الخدمات والشروط والمزايا في تطبيق القاهرة كاش - أخبار كلمتك

تعرف على الخدمات والشروط والمزايا في تطبيق القاهرة كاش - أخبار كلمتك

تعبت في حياتي جدا، محمد يحيى يكشف مفاجآت عن بداياته الفنية - أخبار كلمتك

تعبت في حياتي جدا، محمد يحيى يكشف مفاجآت عن بداياته الفنية - أخبار كلمتك

القوات البرية بالعراق تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر عليها جراء أحداث حلب - أخبار كلمتك

القوات البرية بالعراق تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر عليها جراء أحداث حلب - أخبار كلمتك

بند الـ8 سنوات اتعمل لإزاحتي، شوبير: أنا رئيس اتحاد الكرة الجديد بعد أربعة مواسم - أخبار كلمتك

بند الـ8 سنوات اتعمل لإزاحتي، شوبير: أنا رئيس اتحاد الكرة الجديد بعد أربعة مواسم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - الدوري الإنجليزي، تقدم فريق برايتون على ساوثهامبتون بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة. 

a2919327ae.jpg

تشكيل برايتون أمام ساوثهامبتون

f2f1df0909.jpg

تشكيل ساوثهامبتون أمام برايتون 

90f1740526.jpg

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وتبث مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري في المنطقة العربية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ريال سوسيداد يفوز على أياكس 0/2 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق