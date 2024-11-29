شوبير: الأهلي يرد على المنتقدين بالبطولات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - رد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق على بعض أسئلة الإعلامية أسما إبراهيم خلال برنامجها حبر سري بقناة القاهرة والناس.

وطرحت أسما ابراهيم سؤالا عن عدم استطاعة الأهلي تعويض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق فكان رده قائلا: "إزاي والأهلي حصد بطولات الموسم الماضي وأول بطولتين الموسم الحالي وخالد بيبو مدير الكرة هو كدة مش مدير كرة ناجح البطولات هي اللي بترد".

وتابعت مذيعة القاهرة والناس: لكن البطولات لا تعني أنه ليس هناك مشكلات بغرفة خلع الملابس وأن المدير الرياضي غير قادر على التحكم والسيطرة على اللاعبين ليرد شوبير: “كيف ذلك والأهلي يحصد البطولات أنا برد عليكي بالبطولات تقولي خلافات وعدم سيطرة”.

وتابعت بسؤال آخر عن إمام عاشور وأنه لم يكن الصفقة السوبر كما قيل وقت انضمامه للأهلي ليرد قائلا: "إمام عاشور واخد أفضل لاعب الموسم الماضي، لكن ألوم عليه وأقول له فينك لازم تكون أساسي في منتخب مصر، إمام عنده كتير والمنتخب محتاج لاعب زي ده".

شوبير يكشف حقيقة اتهامه لـ أحمد رفعت بتعاطي المنشطات

ونفى الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أن يكون اتهم الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، بتعاطي المنشطات.

وأوضح شوبير خلال استضافته في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم: "اتهموني بأنني اتهمت الراحل رفعت بتعاطي المنشطات وتم قطع جملة أن هذا الكلام بعيد عن أحمد رفعت تماما".

وأوضح: "أنا بحب اللاعب ده جدا وعلاقتي به جيدة وذهبت إلى العزاء واستقبلني شقيقه ونادر شوقي وأبلغوني أنهم سيردون لي حقي وأنهم يعلمون تماما أنه لا علاقة لي بالأمر، ثم ذهبت لوالدته وقبلت رأسها".

وأشار إلى أنه "قد ذكر رفعت أن هناك شخصين وهذان الشخصان معروفان وهما من تسببا فيما حدث له ولست أنا أي منهما بشهادة أقاربه وأصدقائه ووكيل أعماله لقد ربطوا ذلك برغبتي بانتقاله للأهلي وعند رفض اتهمته بتعاطي المنشطات".

وتابع لقد نسجوا فيلما دراميا لإلصاق التهمة بي، وأنني أحد هذين الشخصين، والحمد لله الأيام أثبتت أنه لا علاقة لي بوفاته".

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