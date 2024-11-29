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كرة اليد، الأهلي يفوز على المعادي بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

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كرة اليد، الأهلي يفوز على المعادي بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

كرة اليد، الأهلي يفوز على المعادي بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق المعادي  بنتيجة 43-23، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

مباراة الأهلي والمعادي 

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وخلالها قدم اللاعبون عرضًا قويًّا، وظهر الجميع بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 43-23. 

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق الطيران بنتيجة 37-29، في المباراة السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» في المباراة القادمة فريق أصحاب الجياد في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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