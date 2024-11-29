شوبير يكشف حقيقة اتهامه لـ أحمد رفعت بتعاطي المنشطات، وموقف شقيقه ووالدته معه بالعزاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه بريء من اتهامه للراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، بتعاطي المنشطات.

وأوضح شوبير خلال استضافته في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم: "اتهموني بأنني اتهمت الراحل رفعت بتعاطي المنشطات وتم قطع جملة أن هذا الكلام بعيد عن أحمد رفعت تماما".

وأوضح: "أنا بحب اللاعب ده جدا وعلاقتي به جيدة وذهبت إلى العزاء واستقبلني شقيقه ونادر شوقي وأبلغوني أنهم سيردون لي حقي وأنهم يعلمون تماما أنه لا علاقة لي بالأمر، ثم ذهبت لوالدته وقبلت رأسها".

وأشار إلى أنه "قد ذكر رفعت أن هناك شخصين وهذان الشخصان معروفان وهما من تسببا فيما حدث له ولست أنا أي منهما بشهادة أقاربه وأصدقائه ووكيل أعماله لقد ربطوا ذلك برغبتي بانتقاله للأهلي وعند رفض اتهمته بتعاطي المنشطات".

وتابع لقد نسجوا فيلما دراميا لإلصاق التهمة بي، وأنني أحد هذين الشخصين، والحمد لله الأيام أثبتت أنه لا علاقة لي بوفاته".

رحيل أحمد شوبير عن أون تايم سبورت

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر قد قرر بالإجماع خلال يوليو الماضي وقف البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الحارس الدولي السابق والإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد مع هذا الأخير بشكل فوري، بعد الجدل الذي أثير عنه عقب أزمة وفاة اللاعب الدولي أحمد رفعت.

وتعرض شوبير لحملات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد ناشطون أن شوبير اتهم اللاعب الراحل في حلقات سابقة بتناول المنشطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.