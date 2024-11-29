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حكام مباريات الدوري الممتاز غدا السبت - أخبار كلمتك

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حكام مباريات الدوري الممتاز غدا السبت - أخبار كلمتك

حكام مباريات الدوري الممتاز غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أسماء حكام مباريات غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت

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مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود

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مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

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تنطلق مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، وينتظر الأهلي لقاء يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي: 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز


السبت 30 نوفمبر 
زد ضد حرس الحدود  5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سيراميكا ضد مودرن سبورت   5 مساء - ستاد المقاولون 
الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

 

الأحد 1 ديسمبر 
البنك الأهلي ضد الأهلي   5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية 
إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

 

الاثنين 2 ديسمبر 
المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد
بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية
غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة 


 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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