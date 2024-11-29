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أحمد شوبير: أحمد رفعت كان هيظهر معايا قبل إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

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أحمد شوبير: أحمد رفعت كان هيظهر معايا قبل إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

أحمد شوبير: أحمد رفعت كان هيظهر معايا قبل إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان سيستضيف الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت عقب خروجه من أزمته قبل انتكاسته مرة أخرى ووفاته.

وأوضح شوبير خلال استضافته في برنامج حبر سري مع اسما ابراهيم:" لقد اتفقت مع أحمد رفعت ووليد دعبس رئيس النادي ونادر شوقي وكيل أعماله علي استضاف احمد وان اكون انا اول برنامج يستضيفه بقناة أون تايم سبورت".

وتابع:"لكن حدثت بعض الامور لن اذكرها تسببت في قيام اللاعب بالظهور في برنامج اخر والذي حدثت بعده الضجة والازمة بعد رحيله".

يذكر أن الراحل رفعت حل ضيفا على إبراهيم فايق بقناة اون تايم سبورت وهي الحلقة التي أحدثت ضجة كبيرة وكشفت جزء مما تعرض له اللاعب وتسبب بوفاته. 

رحيل أحمد شوبير عن اون تايم سبورت

وقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر بالإجماع خلال يوليو الماضي وقف البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الحارس الدولي السابق والإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد مع هذا الأخير بشكل فوري، بعد الجدل الذي أثير عنه عقب أزمة وفاة اللاعب الدولي أحمد رفعت.

وتعرض شوبير لحملات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،حيث يعتقد ناشطون أن شوبير اتهم اللاعب الراحل في حلقات سابقة بتناول المنشطات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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