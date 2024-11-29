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الرياضة - 10:18 - وجوه جديدة ستظهر.. مصطفى بكري: ميلاد حزب سياسي جديد في مصر قريبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:18 - وجوه جديدة ستظهر.. مصطفى بكري: ميلاد حزب سياسي جديد في مصر قريبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:18 - وجوه جديدة ستظهر.. مصطفى بكري: ميلاد حزب سياسي جديد في مصر قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك خطاب إعلامي قادر على الرد على الشائعات التي تستهدف الدولة، كما حدث مؤخرًا بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن سعر الدولار، حيث انتشرت تكهنات بأن الدولار قد يصل إلى 60 أو 70 جنيها».

وكشف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، أن، الفترة المقبلة ستشهد ميلاد حزب سياسي جديد في مصر، أيضا سنرى وجوها جديدة ستظهر على الساحة الحزبية».

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أننا لن نترك الرئيس السيسي يواجه هذه التحديات بمفرده، فنحن في حالة حرب ضد الشائعات، و لدينا 8 برامج توك شو، ونحن بحاجة إلى أشخاص ليتحدثوا ويخاطبوا الجمهور، لتوضيح الحقائق للشعب وكشف المؤامرات التي تُحاك ضد مصر».

وطالب مصطفى بكري بضرورة وضع قانون لمن يشكك في الأجهزة السيادية على رأسها القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أنه لا يجرؤ أحد على الهجوم على الجيش الأمريكي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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