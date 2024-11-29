الرياضة - 10:02 - تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت.. مصطفى بكري يكشف حقيقة فيديومزيف له عبر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - تقدم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية على خلفية فبركة مقطع فيديو بصوته وصورته باستخدام الذكاء الاصطناعي

وحذر مصطفى بكري من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات والأكاذيب، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة قد تفتح الباب أمام تزييف الحقائق وخلق محتوى مزيف يضر بالأشخاص والمجتمعات.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري: «بعد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان أي شخص أن يُنتج فيديو مزيف يتضمن صوتًا وصورة لشخص آخ، وهو يتحدث كلامًا لم يقله، وهذا ما حدث معي شخصيًا عندما تم نشر فيديو على منصة تيك توك يظهر صوتًا مزيفًا لي وأنا أتحدث عن الدكتور حسام موافي، زميلنا في القناة».

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن هناك العديد من اللجان الإلكترونية التي تستهدفه لموقفه الداعم للدولة المصرية وتعمل على نشر وبث الأكاذيب والشائعات من خلال استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

واوضح مصطفى بكري، أن اللجان الإلكترونية استخدموا صوته في فبركة فيديو، وهو يتحدث عن العقاقير الطبية والأعشاب خلال تقديمه الدكتور حسام موافي، معقباً أن كل هذا الكلام مفبرك قائلاً:"لا ده كلامي ولا تخصصي ولكنه الذكاء الاصطناعي!

وتابع هذه الظاهرة تمثل تهديدًا كبيرًا، لأنها قد تُستخدم لتزييف مواقف وتصريحات لشخصيات عامة، سواء سياسيين أو إعلاميين، منوهاً أن هذا بلاغ مني على الهواء، وأتمنى أن يتم التحرك سريعًا لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة.