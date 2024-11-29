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الرياضة - 09:46 - سعر الذهب في مصر.. بكام عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - سعر الذهب في مصر.. بكام عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - سعر الذهب في مصر.. بكام عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - سعر الذهب.. استقرت أسعار الذهب في الأسواق عقب تذبذب متواصل لـ سعر الذهب على مدار تداولات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في محال الصاغة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في الأسواق بختام تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء، بختام تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في الأسواق.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 الآن في الأسواق عقب التذبذب المستمر على مدار تداولات اليوم إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وأما عن سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في محافظات مصر المختلفة فوصل إلى 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق إلى 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة عقب التذبذب الآخير الذي شهده المعدن الأصفر، نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب فسجل اليوم الجمعة في سوق الصاغة نحو 2652.7 جنيه للبيع، و2652.43 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3860.5 جنيه 3844.75 جنيه
عيار 21 3685 جنيهًا 3670 جنيهًا
عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه
عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه
عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29360 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2652.7 دولار 2652.43 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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