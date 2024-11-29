نعمل اللي إحنا عاوزينه، تصرف مفاجئ من شيرين خلال حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

نعمل اللي إحنا عاوزينه، تصرف مفاجئ من شيرين خلال حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة تعلن دخولها حيي الفرقان والأعظمية في حلب - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة تعلن دخولها حيي الفرقان والأعظمية في حلب - أخبار كلمتك

هل ستتولى أي منصب في اتحاد الكرة؟ أحمد مجاهد يرد على كلمتك - أخبار كلمتك

هل ستتولى أي منصب في اتحاد الكرة؟ أحمد مجاهد يرد على كلمتك - أخبار كلمتك

علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت.. مصطفى بكري يكشف حقيقة فيديومزيف له عبر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت.. مصطفى بكري يكشف حقيقة فيديومزيف له عبر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح - أخبار كلمتك

فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر شمال نيجيريا - أخبار كلمتك

فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر شمال نيجيريا - أخبار كلمتك

لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يكشف بعض الحقائق - أخبار كلمتك

لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يكشف بعض الحقائق - أخبار كلمتك

هكذا يبدو اهم الخطوط بالعاصمة عدن الليلة (لايصدق) - أخبار كلمتك

هكذا يبدو اهم الخطوط بالعاصمة عدن الليلة (لايصدق) - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشكيل مباراة برايتون وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشكيل مباراة برايتون وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة برايتون وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن فريقا برايتون وساوثهامبتون تشكيل فريقيهما للمباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل برايتون أمام ساوثهامبتون

af208777c8.jpg

تشكيل ساوثهامبتون أمام برايتون 

a30025efa7.jpg

موعد مباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وتقام مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وتبث مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري في المنطقة العربية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رمضان السيد: يجب استبعاد إمام عاشور من الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق