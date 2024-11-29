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بالشماريخ، الحضور الجماهيري يزين مران غزل المحلة استعداد لمواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

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بالشماريخ، الحضور الجماهيري يزين مران غزل المحلة استعداد لمواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

بالشماريخ، الحضور الجماهيري يزين مران غزل المحلة استعداد لمواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - شهد مران  غزل المحلة الذي أقيم، اليوم الجمعة، حضورا لافتا لجماهير زعيم الفلاحين، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي  غزل المحلة تدريباته الجماعية بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك، اليوم الجمعة، على ملعب المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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وسمح مسئولو الفريق المحلاوي بخوض المران في حضور جماهير زعيم الفلاحين لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة أمام الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة، يوم الإثنين، المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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